Habaj: “Un incidente accaduto troppo in fretta”

Łukasz Habaj ha parlato dell'incidente che gli ha fatto saltare le qualifiche del Rally Hungary e rischiare di saltare definitivamente l'ultimo dround del FIA European Rally Championship.

Il polacco ha danneggiato la parte anteriore della sua ŠKODA Fabia R5 a 500m dall'arrivo dei 3,9km della prova di stamattina, uscendo comunque illeso assieme al suo navigatore Daniel Dymurski.



"E' difficile dire cos'è successo perché è accaduto così in fretta - spiega il pilota della Sports Racing Technologies ai microfoni di Julian Porter di ERC Radio - Abbiamo perso il controllo in frenata e non avevo avuto alcun segno prima che ci fossero problemi. Volevo solo essere un po' più aggressivo, forse ho esagerato e non ho potuto fare nulla. L'auto è andata dritta in un fosso impattando violentemente con l'anteriore. Non so se potremo proseguire perché i ricambi ci sono, ma i danni sono ingenti. I meccanici stanno provando a sistemare il tutto, la cellula di sicurezza e la scocca sono a posto, quindi una piccola chance c'è. Noi stiamo bene e aspettiamo solo informazioni dal team".



Foto: Chris Rawes/ERC Radio

