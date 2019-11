Hadik torna carico nell’ERC

András Hadik si presenterà carichissimo al gran finale del FIA European Rally Championship.

L'ungherese, in passato protagonista dell'ERC2, lo scorso anno aveva brillato in quello che era il Nyíregyháza Rally, oggi Rally Hungary in programma il weekend dell'8-10 novembre.



“Siamo diventati Campioni qui, ma ricordo che era stata una gara durissima - dice Hadik, che correrà con la Ford Fiesta R5 della M-Sport - Le PS sono complicate e miste, si va molto forte in tratti stretti in mezzo al bosco e bisogna fare attenzione fino alla fine. I migliori dell'ERC sono velocissimi e lo si è già visto. Al Barum Rally hanno dato filo da torcere ad Jan Kopecký, quindi vuol dire che anche a Nyíregyháza potranno fare lo stesso seppur non siano mai stati qui".

