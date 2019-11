Hassett: “Correre con la Hyundai per Devine è una grande occasione”

Leo Hassett, AD di Motorsport Ireland, ha parlato del debutto di Callum Devine nel FIA European Rally Championship in Ungheria.

Il pilota della Motorsport Ireland Rally Academy sarà infatti al via della gara del weekend con la Hyundai i20 R5 della Philip Case Rally Sport, iscritta dalla Hyundai Motorsport N banner.



"L'occasione di Callum e Brian Hoy di lavorare con un team professionale come la Philip Case Rally Sport, che si occuperà della macchina in un campionato importantissimo come il FIA European Rally Championship, è senza prezzo per il prosieguo della loro carriera. So che sono determinati a mostrare il loro talento anche a livello internazionale".



Andrew Johns, responsabile di Hyundai Motorsport Customer Racing, ha aggiunto:"Avere Callum in macchina per il Rally Hungary è ottimo per lui e Hyundai Motorsport Customer Racing. E' l'occasione di fare vedere le sue capacità a livello internazionale e avere una i20 R5 al via dell'ERC, la serie più competitiva per le R5".

