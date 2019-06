Herczig apre la Tappa 2 del PZM 76th Rally Poland

Norbert Herczig sarà il primo pilota del FIA European Rally Championship ad entrare in azione per la Tappa 2 del PZM 76th Rally Poland.

Il concorrente del MOL Racing Team farà così l'apripista con la Volkswagen della Baumschlager Rallye & Racing, seguito poi dal suo compagno Marijan Griebel.



“Per la terza volta anche domani dovrò aprire la strada, fa parte della sfida ormai", ha detto l'ungherese.



Per terzo toccherà a Mattias Adielsson (Sweden National Team) in quella che è la Top10 invertita, nella quale il leader Alexey Lukyanuk scatterà decimo.



Tutti quelli che si erano ritirati ieri torneranno in azione oggi, a parte Steve Røkland e Marcin Słobodzian, entrambi capottati e con le auto troppo danneggiate.



Ci saranno Paulo Nobre (Palmeirinha Rally), Szymon Ruta (Printsport), Mshari Althefiri e Dmitry Feofanov (Sporta Klubs Autostils Rally Team).

