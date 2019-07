Norbert Herczig continua a distinguersi come uno dei piloti del FIA European Rally Championship più competitivi nelle Qualifying Stage del 2019, con l'ungherese sempre fra i primi 8 da inizio anno.

Al Rally di Roma Capitale, il portacolori del MOL Racing Team si è ritrovato proprio ottavo, anche se non troppo contento delle sue prestazioni.



“E' stato un buon riscaldamento questa Qualifying Stage, più simile alle PS che affronteremo dei test svolti - ha detto Herczig - Ho fatto un errorino, ma il tempo va bene e non vedo l'ora di cominciare la gara e lottare per le posizioni che contano".

The post Herczig continua a volare nelle Qualifying Stage appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.