Norbert Herczig ha centrato la Top5 nell'ultimo round del FIA European Rally Championship.

Il pilota del MOL Racing Team ha avuto una stagione molto sfortunata con la Volkswagen Polo GTI R5, ma è riuscito a migliorare nel finale.



“Questo quinto posto significa che siamo competitivi, seppur l'anno sia stato molto sfortunato - ha commentato Herczig - Nonostante il programma ristretto, tutto ha funzionato bene e porterà frutti per il futuro. In Ungheria conoscevamo le PS, cosa che non era nelle altre gare che abbiamo fatto, e la nostra Volkswagen Polo GTI R5 è migliorata nel corso dell'anno, per cui non vedo l'ora di iniziare il 2020 sapendo che è più affidabile. Debbo ringraziare tantissimo anche MOL Hi5, che ci ha fornito benzina da gara molto buona in rally con oltre 40°C, umidità o freddo".



Al Rally Hungary è piovuto tantissimo, ma Herczig - che ha forato un paio di volte - è riuscito anche ad aggiudicarsi la sua prima PS dell'anno.

The post Herczig cresce con la Top5 appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.