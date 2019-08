Herczig: “Partiamo prudenti”

Norbert Herczig ha una strategia ben precisa per il Barum Czech Rally Zlín.

Nel 2018 il pilota ungherese era andato fuori strada nel round ceco del FIA European Rally Championship e non vuole ripetere lo stesso errore.



“L'anno scorso non siamo stati fortunati, ho commesso un errore andando fuori subito - ha detto il pilota del MOL Racing Team - Inizieremo molto prudenti in mattinata, poi vediamo se per il secondo loop potremo spingere di più".



Herczig attualmente è 15° dopo la superspeciale di Zlín.

