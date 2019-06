Herczig pensa positivo in vista della Polonia

Norbert Herczig nell'ultimo giorno del Rally Liepāja si è ritrovato a fare l'apripista, una esperienza che gli tornerà utile al Rally Poland.

La posizione è costata parecchio al pilota del MOL Racing Team, che è rimasto fuori dalla Top10 del FIA European Rally Championship crollando 14°, seppur non troppo deluso.



“Ci sono comunque fatti positivi - ha detto sceso dalla sua Volkswagen Polo R5 Non abbiamo terminato con l'obiettivo che ci eravamo prefissati, ma abbiamo imparato molto sulla macchina e le gomme, il che ci tornerà utile in Polonia".

