Herczig prontissimo: “Qui si va veramente forte”

Norbert Herczig ha detto che si è preparato bene per il Rally Liepāja, gara che farà per la prima volta dato che nel 2018 non l'aveva inclusa nel suo programma del FIA European Rally Championship.

Il pilota del MOL Racing Team/Baumschlager Rallye & Racing è quindi molto motivato per salire a bordo della sua Volkswagen Polo GTI R5.



“E' una gara molto veloce, ma in Ungheria ne abbiamo una simile vicino al confine con l'Austria - ha detto l'ungherese, che si è allenato con dei test - Cercherò di ottenere un bel risultato, le strade sono adatte al mio stile. Abbiamo provato alcuni sviluppi per la Volkswagen della BRR e gomme nuove della Michelin, tutta roba ottima per me per fare bene. La differenza negli ammortizzatori si è avuta subito, nei curvoni veloci ora c'è più grip e anche in frenata va meglio".

