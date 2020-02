Norbert Herczig sarà al via del primo round del FIA European Rally Championship, l'Azores Rallye del 26-28 marzo.

A São Miguel l'ungherese guiderà ancora la Volkswagen Polo GTI R5 del Baumschlager Rallye & Racing Team griffata MOL Racing Team, affiancato da Ramón Ferenc.



Dopo aver chiuso quinto la passata stagione dell'ERC, con due podi centrati, il quattro volte Campione ungherese cercherà di sfruttare la continuità e l'esperienza in una gara che lo vide chiudere sesto al debutto nel 2018. Nel 2019 arrivò invece un ritiro per un problema tecnico.



Durante l'inverno, Herczig si è allenato e ora avrà una nuovissima Polo GTI R5: "Siamo pronti, riposati e preparati", ha commentato un suo portavoce, in attesa di sapere i suoi piani per il 2020.

The post Herczig pronto per il primo round dell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.