Herczig punta sui consigli del figlio

Norbert Herczig al prossimo evento del FIA European Rally Championship punterà molto sui consigli del figlio Patric.

L'erede del pilota del MOL Racing Team ha infatti conquistato la vittoria nel circuito del Rabócsiring in occasione dell'ultimo round del Rallycross Championship ungherese, mentre suo padre sarà in azione al Rally Hungary la prossima settimana che si aprirà proprio con una super speciale su questo tracciato.



“E' passato tanto tempo dall'ultima volta che sono stato qui, per cui chiederò qualche consiglio a mio figlio", ha dichiarato Herczig.



La SS "Rabócsiring" (2,4km) è in programma venerdì prossimo alle 18;58 locali.



