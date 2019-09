Herczig spera in più fortuna per Cipro

Norbert Herczig si augura di avere più fortuna al Cyprus Rally, penultimo round del FIA European Rally Championship previsto per il 27-29 settembre.

L'ungherese salì sul podio nell'edizione 2018 della gara e dopo buone prestazioni ottenute al Barum Czech Rally Zlín vuole ottenere bei risultati con la sua Volkswagen Polo GTI R5.



“Fino ad oggi non è stato un anno molto fortunato per noi - ha detto Herczig - Abbiamo avuto problemi tecnici e rotture, per cui mi auguro si possa correre senza ulteriori noie e potendo spingere al massimo".



Herczig, che svlgerà un test pre-evento, ricorda il podio della passata stagione: "Ci siamo divertiti molto e se potessi scegliere punterei sicuramente al risultato. Nell'ultima PS forammo una gomma e fummo fortunati a chiudere terzi".

