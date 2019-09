Hirvonen alle prese con note complicate

Mikko Hirvonen è alle prese con note complicate per il Cyprus Rally del FIA European Rally Championship.

Il finlandese occupa la sesta piazza con la Ford Fiesta R5 della MM-Motorsport.



“Va tutto bene, ma non ho avuto un gran ritmo nelle PS 2 e 3 perché era da tempo che non correvo in queste condizioni - spiega il 39enne ex WRC - Per alcuni metri anche i freni mi hanno fatto tribolare, ma in queste PS è tutto molto intenso, più della Dakar, perché ad ogni curva c'è una nota nuova e bisogna attaccare. Le mie vanno bene, ma non sono un gran che per avere ritmo, il che mi impedisce di attaccare. Nel pomeriggio ci proverò migliorandole. Non sono lo stesso di 10 anni fa e nemmeno di 5, quindi basta parlarne!"

