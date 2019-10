Hirvonen: “Contento e divertito”

Mikko Hirvonen ha chiuso terzo al ritorno nel FIA European Rally Championship dopo 17 anni, ma la sua priorità era divertirsi e non riaprire un capitolo per una stagione intera nella serie.

Il finlandese, che era al volante della Ford Fiesta R5 preparata dalla MM Motorsport, si è piazzato sul podio al Cyprus Rally grazie alla squalifica di Simos Galatariotis per una infrazione al parco chiuso.



“Non mi aspettavo nulla, sinceramente, ma sono molto contento - ha detto l'ex-stella del FIA World Rally Championship - E' stato un bel weekend, abbiamo avuto qualche problemino ai freni nella Tappa 1, ma il team ha fatto un ottimo lavoro sulla macchina. Mi sono divertito ed è stata una sfida durissima, come mi aspettavo e come mi piace. Sicuramente è meglio andare al massimo, come in Finlandia, ma alla fine è pur sempre un rally bellissimo. Non penso a lottare per il campionato, sono contentissimo della mia vita ora e cose del genere sono abbastanza".

