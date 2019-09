Hirvonen grande fan di Cipro, torna a correre nell’ERC

Mikko Hirvonen sarà al via del Cyprus Rally, penultimo round del FIA European Rally Championship che si terrà il weekend del 27-29 settembre.

Il finlandese, per quattro volte secondo nel WRC in passato, salirà a bordo della Ford Fiesta R5 preparata dalla Markko Märtin Motorsport, con Jarno Ottman come co-pilota.



“Ho grandi ricordi del Cyprus Rally quando era nel calendario WRC, per due volte sono salito sul podio - dice il 39enne - Questo in realtà ora è l'ultimo dei miei pensieri perché voglio solo divertirmi in una gara così difficile. Mi sono sempre goduto ogni evento a Cipro, le PS hanno qualcosa che ricorda molto la Dakar, gara che ho fatto tre volte. Mi piacciono molto queste sfide, non si tratta solo di andare forte, ma anche di giocare d'astuzia con la strategia. Conosco Markko Märtin da tempo e andare a Cipro in questo periodo dell'anno è fantastico. L'organizzazione sarà altrettanto ottima".



Hirvonen ha preso parte a cinque gare dell'ERC in carriera prima di approdare al Mondiale; per allenarsi ha corso il Lõuna-Eesti Ralli ad inizio settembre.



“Anche se non guarderò molto i tempi delle PS, ho detto a Markko che volevo comunque prendere confidenza con la Fiesta prima di recarmi a Cipro, dunque abbiamo fatto un buon allenamento in Estonia. E' stato utile, anche se abbiamo avuto un piccolo problemino tecnico".

