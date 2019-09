Hirvonen: “Vorrei altre gare tortuose come il Cyprus Rally”

Mikko Hirvonen adora il Cyprus Rally del FIA European Rally Championship per le sue strade tortuose.

Il finlandese, al ritorno nella serie dopo 17 anni, corre con la Ford Fiesta R5 della Markko Märtin Motorsport nell'evento che affrontò nel 2009, e nel quale prese punti nel WRC (2003).



“Nelle ricognizioni c'erano diversi posti che mi ricordavo, come un bar, un incrocio e altro - dice Hirvonen - Però non mi ricordavo fosse così tortuoso! Mi piacerebbe che le gare fossero così, ci sono rally duri come Turchia e Grecia, ma non a questo livello".



Nonostante l'esperienza, Hirvonen non si sente superiore agli avversari.



“Credo che saranno loro a mostrarmi come si fa, è da tanto che non corro! Spero di divertirmi e arrivare alla fine senza difficoltà, poi vediamo dove siamo, ma la cosa più importante è godersi la gara guidando".

