Hokkanen al Rally Liepaja per divertirsi

Miika Hokkanen al Rally Liepāja vuole divertirsi conoscendo bene questo evento del FIA European Rally Championship.

Lo scorso anno il finlandese si classificò terzo in Classe ERC3 Junior in Lettonia e sa bene cosa lo aspetta.



“Il Rally Liepāja è bellissimo e le PS mi piacciono, l'ho fatto nel 2018 ed essere di nuovo qui in primavera per gli spettatori sarà molto più bello con il caldo - ha detto Hokkanen - La prima gara dell'anno non è andata benissimo per via di due forature, per cui spero in fortune migliori. Faremo un giorno di test con la Mavisa Sport e vedremo di trovare un buon assetto".

