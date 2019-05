Hokkanen: “Due PS vinte non possono farmi felice”

Miika Hokkanen ha dimostrato di essere molto veloce fra i piloti del FIA ERC3 Junior al Rally Liepāja, ma dopo aver vinto due PS si è ritirato.

Il finlandese era in corsa per risalire sul podio lettone dopo quello del 2018, ma la Peugeot 208 R2 della Mavisa Sport ha avuto un problema mentre era in Top5 costringendolo all'abbandono. Ripartito per la Tappa 2 assieme a Rami Suorsa, Hokkanen ha raccolto comunque informazioni importanti.



“Nella PS4 dopo 15km è partito un bullone di una ruota e ci siamo dovuti ritirare - spiega - E' stato un momento molto duro e frustrante, rientrando con il Rally2 l'abbiamo pagato perché non c'era il giusto feeling. Peccato, ma è andata bene che sia successo in un punto lento. Comunque abbiamo percorso diversi km e fatto esperienza divertendoci e ottenendo buoni tempi, anche se il risultato finale non è da vertice".

