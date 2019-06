Miika Hokkanen è impaziente di recarsi in Polonia per il prossimo round del FIA ERC3 Junior Championship, dove troverà delle PS che gli piacciono molto.

Lo scorso settembre, il finlandese centrò il suo primo podio in Classe proprio in Polonia e dopo una Rally Liepāja che lo ha visto andare forte nonostante un problema meccanico, le sue speranze sono alte.



“Ad ogni gara cerco di ottenere il miglior risultato possibile - ha detto il pilota della Mavisa Sport - Dopo i problemi avuti nella prima giornata in Lettonia sono rimasto contento delle mie velocità e del secondo giorno. Anche questa sarà una gara nuova e piena di lotte ad alto livello, ma mi piacciono le PS di Mikolajki perché sono molto belle, seppur un po' strette in alcuni punti, come a Liepaja. Faremo un test prima del rally se spero di trovare un buon assetto".

The post Hokkanen: “Non vedo l’ora di iniziare il bellissimo Rally Poland” appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.