Hokkanen senza scuse

Miika Hokkanen al Rally Islas Canarias ha vissuto un ritorno molto difficile in FIA ERC3 Junior Championship.

Dopo aver saltato le Azzorre per recuperare da un intervento chirurgico, il finlandese è rientrato in azione incappando però in una doppia foratura che lo ha messo K.O. già all'inizio, per poi tornare senza brillare nella Tappa 2.



“Nella PS2 eravamo in una curva stretta e si è rotta la posteriore destra, dovendo proseguire con la gomma a terra per tutto il resto della prova. Nel tratto di collegamento ho preso un pezzo di metallo che mi ha tagliato un'altra gomma, solo che avevo finito i ricambi e ci siamo dovuti fermare. Non mi era mai capitato prima, una sfortuna incredibile che spero non accada più. Nella Tappa 2 non avevo bisogno di spingere al massimo, solo di migliorare il set-up e il feeling con l'asfalto. Penso che il team e Rami siano stati perfetti per tutto il weekend. Sono solo un po' triste per come è andata, ma il fatto di non avere esperienza con l'asfalto non è una scusa. Potevo fare meglio, ma peggio di così non poteva andare!", ha spiegato il pilota della Mavisa Sport, che era affiancato da Rami Suorsa.

