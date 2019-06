Huttunen concentrato sul podio

Jari Huttunen punta più a salire sul podio del FIA European Rally Championship al PZM 76th Rally Poland che a cercare di battere Alexey Lukyanuk.

Il pilota della Hyundai Motorsport N era balzato al comando dopo la PS1, ma stamattina il russo lo ha superato e se n'è andato.



“Per me è difficile, forse ho sbagliato gomme o è successo qualcosa perché sto perdendo troppo - ha detto il finlandese, che in servizio ha sostituito gli ammortizzatori della sua i20 R5 per cercare di tenersi dietro Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) - Sinceramente non potevo spingere di più, e comunque è più importante fare una buona gara senza errori per salire sul podio".



Huttunen ha 9"4 di margine su Mareš quando mancano 2 PS al termine della Tappa 1.

