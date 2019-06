Huttunen punta al vertice al Rally Poland

Jari Huttunen tornerà a correre nel FIA European Rally Championship in occasione del PZM 76th Rally Poland della prossima settimana.

Il vice-Campione ERC3 Junior 2017 salirà a bordo di una Hyundai i20 R5 preparata dal team 2Brally nella gara che lo scorso anno lo vide sfiorare la vittoria, sfumata per una penalità e una foratura che lo fecero finire alle spalle di Nikolay Gryazin.



“E' un rally molto bello con PS molto veloci - ha detto il 25enne - Dopo la delusione dello scorso anno vorrei vincere, ma so che sarà molto dura perché la concorrenza è elevata".



Dopo aver perso il titolo Junior a favore di Chris Ingram due anni fa, il finlandese nel 2018 ha preso parte ad alcune gare del WRC con la Hyundai i20 R5 come pilota collaudatore di Hyundai Motorsport. Anche nel 2019 il suo ruolo con i coreani è il medesimo.



“Mi diverto a guidare la Hyundai i20 R5, sarà bello farlo in Polonia dove potrò sfruttarne a pieno il potenziale. E' il mio lavoro e parto con l'obiettivo di vincere dando il massimo. Sono grato a Hyundai Motorsport di avermi concesso questa occasione".



Huttunen dovrà vedersela con piloti del calibro del Campione in carica Alexey Lukyanuk, oltre ad altri 23 che compongono la entry list provvisoria delle R5.La gara si svolgerà il 28-30 giugno su 201,42km in 15 PS.

