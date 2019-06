Jari Huttunen balza subito al comando del PZM 76th Rally Poland dopo la Super Speciale che ha aperto questo quarto evento del FIA European Rally Championship, da domani pronto ad entrare nel vivo.

Affiancato dal suo nuovo co-pilota Mikko Lukka, il giovane talento della Hyundai Motorsport N si è classificato per soli 0"2 davanti al Campione in carica Alexey Lukyanuk con la sua i20 R5.



Dietro alla Citroën C3 R5 del portacolori della Saintéloc Racing troviamo le ŠKODA Fabia R5 di Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) e del leader della serie, Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies), con quest'ultimo che però dovrà poi fare i conti domani con la partenza per quarto su fondo sterrato, non propriamente la posizione migliore.



Aron Domżała (TGS Worldwide) completa la Top5 con la sua Fabia R5 nonostante un problema ai tergicristalli che gli hanno impedito di pulire il vetro e vedere meglio, mentre Norbert Herczig ottiene il sesto crono al volante della Volkswagen Polo GTI R5 del MOL Racing Team.



Dopo aver vinto la Qualifying Stage, Filip Mareš (ACCR Czech Rally Team) firma il settimo tempo assoluto e il secondo in Classe ERC1 Junior dietro ad Huttunen, con la Ford Fiesta R5 di Tomasz Kasperczyk (Tiger Energy Drink Rally Team), la ŠKODA Fabia R5 di Chris Ingram (Toksport WRT) e la Ford Fiesta R5 di Jarosław Kołtun a completare la Top10.



Da segnalare che dietro all'undicesimo, Kacper Wróblewski, c'è il giapponese Hiroki Arai sulla Citroën C3 R5 della STARD, nonostante abbia colpito per due volte le barriere e sia comunque quarto in ERC1 Junior dietro ad Ingram.



Errori invece per Marijan Griebel (BRR) e Mattias Adielsson (Sweden National Team-Saintéloc Racing), solamente 13° e 15° con le rispettive ŠKODA Fabia R5 e Citroën C3 R5.

The post Huttunen subito al comando in Polonia appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.