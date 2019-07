Jari Huttunen ha conquistato il secondo podio nel FIA European Rally Championship al PZM 76th Rally Poland.

Dopo essere stato battuto da Nikolay Gryazin lo scorso anno, il finlandese ha terminato secondo ieri alle spalle di Alexey Lukyanuk con la sua Hyundai i20 R5.



“Lukyanuk era più veloce, forse la prossima volta toccherà a me, ma sinceramente sono contento del podio - ha detto Huttunen - Non ho fatto errori e non ho avuto problemi, per cui posso essere soddisfatto. Altre gare nell'ERC? Se me lo chiedono, perché no?"

The post Huttunen vola in alto nell’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.