Bruno Magalhães è stato scelto come pilota del Team Hyundai Portugal nel 2019 e proverà a correre alcune gare del FIA European Rally Championship.

Il portoghese intanto andrà a caccia del quarto titolo nazionale con la Hyundai i20 R5 cercando di ripetere le gesta del triennio 2007-2008-2009.



“Essere inserito nel Team Hyundai Portugal per guidare la Hyundai i20 R5 è motivo di grande orgoglio per me e una bellissima occasione, farò del mio meglio e sono certo che assieme raggiungeremo grandi risultati", ha commentato Magalhães.



Il pilota di Lisbona, oltre a partecipare al campionato di casa, tenterà quindi di iscriversi ad alcuni dell'ERC, a partire dalle Azzorre.



Al suo fianco confermato Hugo Magalhães, mentre i suoi compagni di squadra sarano Armindo Araújo e Luís Ramalho, ossia i Campioni in carica.



Foto: Team Hyundai Portugal

The post Hyundai sceglie Magalhães, che punta ancora all’ERC appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.