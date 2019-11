I Campioni ERC incoronati in una cerimonia spettacolare a Budapest

I Campioni 2019 del FIA European Rally Championship sono stati insigniti dei rispettivi premi nell'ERC Awards Ceremony tenutasi a Budapest lunedì sera.

Al Budapest Music Center si è svolto l'evento che ha visto Chris Ingram e Ross Whittock incoronati Campioni dell'ERC1, Juan Carlos Alonso in ERC2 ed Efrén Llarena e Sara Fernández in ERC3.



Filip Mareš ha invece ricevuto il trofeo per l'ERC1 Junior, Llarena quello dell'ERC3 Junior ed Andrea Nucita il premio dell'Abarth Rally Cup, anche se non ha potuto presenziare di persona.



Il Saintéloc Junior Team, nella persona di Vincent Ducher, ha vinto il trofeo riservato alle squadre del FIA European Rally Championship, mentre Tomáš Kunc quello dell'ERC Nations’ Cup per l'ACCR Czech Rally Team. Ekaterina Stratieva si è presa il titolo dell'ERC Ladies’ Trophy.



Presente alla cerimonia Zelindo Melegari, infortunatosi al Barum Czech Rally Zlín di agosto, ma onorato del terzo posto in ERC2.



All'evento c'erano anche Terenzio Testoni (Pirelli), Anita Passalis (delegato FIA), Jérôme Roussel (FIA Category Manager – Regional Rally).



Tutti gli ospiti hanno anche visionato il video prodotto da Eurosport ripercorrendo una stagione memorabile.



Ecco tutti i vincitori del 2019*



FIA European Rally Championship ERC1:

Primo: Chris Ingram (GBR)/Ross Whittock (GBR)

Secondo: Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS)

Terzo: Łukasz Habaj/Daniel Dymurski (POL)



FIA European Rally Championship ERC2:

Primo: Juan Carlos Alonso (ARG)/Juan Pablo Monasterolo (ARG)

Secondo: Andrea Nucita (ITA) and Corrado Bonato (ITA)

Terzo: Zelindo Melegari (ITA) and Łukasz Sitek (POL)



FIA European Rally Championship ERC3:

Primo: Efrén Llarena (ESP)/Sara Fernández (ESP)

Secondo: Erik Cais (CZE)/Jindřiška Žáková (CZE)

Terzo: Ken Torn (EST)/Kauri Pannas (EST)



FIA ERC1 Junior Championship:

Primo: Filip Mareš (CZE)

Secondo: Chris Ingram (GBR)

Terzo: Mattias Adielsson (SWE)



FIA ERC3 Junior Championship:

Primo: Efrén Llarena (ESP)

Secondo: Ken Torn (EST)

Terzo: Sindre Furuseth (NOR)



FIA European Rally Championship - Team:

Primo: Saintéloc Junior Team (FRA)

Secondo: Toksport WRT (DEU/TUR)

Terzo: ACCR Czech Rally Team (CZE)



Abarth Rally Cup:

Primo: Andrea Nucita (ITA)

Secondo: Dariusz Poloński (POL)

Terzo: Alberto Monarri (ESP)



ERC Nations’ Cup:

Primo: ACCR Czech Rally Team

Secondo: Rallye Team Spain

Terzo: FPAK Portugal Team ERC



ERC Ladies’ Trophy:

Prima: Ekaterina Stratieva (BGR)

Seconda: Nabila Tejpar (GBR)

Terza: Catie Munnings (GBR)



La stagione 2020 del FIA European Rally Championship ricomincerà con l'Azores Rallye sull'isola portoghese di São Miguel il 26-28 marzo. Gli 8 round prevedono anche Rally Islas Canarias, Rally Liepāja, 77th Rally Poland, Rally di Roma Capitale, Barum Czech Rally Zlín, Cyprus Rally e Rally Hungary.



*Soggetto a conferma FIA

