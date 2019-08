I cechi contro le star dell’ERC a Zlin

Gli organizzatori del Barum Czech Rally Zlín hanno svelato la entry list della gara del 16-18 agosto che vedrà gli assi del FIA European Rally Championship vedersela con i piloti locali, con 53 equipaggi iscritti come prioritari su 137 totali.

Il leader Alexey Lukyanuk è chiaramente il favorito assieme al suo rivale principale Łukasz Habaj.



In ERC1 Junior, il leader Chris Ingramdovrà difendere la prima posizione, ma occhio anche ad Jan Kopecký e Norbert Herczig.



Marijan Griebel e Nikolay Gryazin (che sfrutta per la seconda volta il premio per aver vinto l'ERC1 Junior nel 2018) sono altri da tenere in considerazione.



In ERC2 Zelindo Melegari deve difendersi da Dariusz Poloński, ed entrambi combatteranno per l'Abarth Rally Cup. Ken Torn è il favorito fra i 22 concorrenti dell'ERC3 ed ERC3 Junior.



Nabila Tejpar debutta a Zlín concorrendo per l'ERC Ladies’ Trophy assieme a Catie Munnings.



Cliccate quiper vedere la lista iscritti (soggetta all'ok FIA).

