I migliori giovani al Rally Liepaja

Alcuni dei migliori giovani d'Europa saranno in azione al Rally Liepāja per il prossimo round del FIA European Rally Championship.

45 sono gli iscritti all'evento che si terà il weekend del 24-26 maggio, con 23 ERC Junior pronti a spiccare il volo.



Il leader della serie, Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies), dovrà vedersela con tanti ragazzini terribili, fra i quali abbiamo Oliver Solberg e l'idolo locale Mārtiņš Sesks.



Chris Ingram, capoclassifica dell'ERC1 Junior, è un altro da tenere d'occhio assieme a Marijan Griebel e Norbert Herczig, oltre naturalmente al Campione in carica Alexey Lukyanuk e ad Alexandros Tsouloftas, Mattias Adielsson, Eyvind Brynildsen e il debuttante Vaidotas Žala.



In ERC2 attenzione ai concorrenti dell'Abarth Rally Cup, mentre Efrén Llarena dovrà difendere il primo posto in ERC3 Junior contro 18 avversari di categoria.



Cliccate qui per vedere laentry list.

