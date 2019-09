I piloti dell’ERC a sostegno della campagna FIA Action for Road Safety

I piloti del FIA European Rally Championship hanno posato per una foto assieme a sostegno della campagna FIA Action for Road Safety prima del Cyprus Rally.

L'iniziativa è mirata alla sicurezza stradale, con il supporto delle Nazioni Unite, con cui la FIA ha lavorato a lungo assieme ad altre organizzazioni come Unione Europea, Banca Centrale Europea, Ministero della Salute e organi di governo mondiali.



L'obiettivo della federazione è crescere con il suo FIA Grant Programme, fondato nel 2012 per migliorare la sicurezza stradale, mobilitando il mondo del motorsport per sostenere la campagna FIA Action for Road Safety.



Fra le iniziative ci sono le 10 regole d'oro, visibili online con il prontuario per garantire la sicurezza stradale, più numerose istituzioni e collaborazioni con piloti e attori.

