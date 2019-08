I piloti dell’ERC protagonisti in Germania nel WRC

Jan Kopecký e Fabian Kreim hanno ottenuto ottime prestazioni nel FIA World Rally Championship in Germania.

Il Campione 2013 si è imposto nella categoria WRC2 Pro all'ADAC Rallye Deutschland, dove anche il tedesco (lo scorso anno in ERC1 Junior) ha messo in mostra le sue qualità.



Kreim in WRC2 ha preceduto Marijan Griebel, Kajetan Kajetanowicz, Simone Tempestini e Nikolay Gryazin, il quale è stato rallentato da una foratura.



Il FIA European Rally Championship torna invece con il Cyprus Rally del 27-29 settembre.



