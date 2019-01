Efrén Llarena e Sara Fernández si sono recati a Madrid per incontrare Filippo VI di Spagna e sua moglie Letizia.

La coppia del Rally Team Spain, che sarà in azione nel FIA European Rally Championship anche per il 2019 con la PEUGEOT 208 R2, ha preso parte all'evento di premiazione degli sportivi dell'anno organizzato dalla federazione spagnola RFEDA.



Dopo aver vinto il Beca Júnior R2 nel 2017, Llarena e la Fernández sono entrati nel programma ERC del Rally Team Spain concludendo terzi in classifica con tre podi nel 2018.

The post I piloti dell’ERC ricevuti dal Re di Spagna appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.