Diversi piloti che hanno corso nel FIA European Rally Championship si sono distinti anche nel FIA World Rally Championship al Rally di Finlandia.

Il Campione 2014 Esapekka Lappi ha centrato il secondo posto, mentre Nikolay Gryazin (nella foto), Campione in carica dell'ERC1 Junior, si è aggiudicato il primo successo in WRC2, seguito da Jari Huttunen.



In Junior WRC arriva il secondo trionfo per Tom Kristensson balzando in testa alla classifica.



Notevoli anche le prestazioni di Paulo Nobre, sesto in WRC2, e Grégoire Munster, ottavo, mentre Sean Johnston è sesto fra gli Junior.



Foto: Neste Rally Finland

The post I piloti ERC volano nel weekend appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.