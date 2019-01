I polacchi pronti a sfidare le stelle dell’ERC

Al Rally Poland del prossimo giugno ancora una volta i piloti del campionato locale se la vedranno con i colleghi del FIA European Rally Championship.

In ogni stagione, infatti, le gare dell'europeo vengono corse con quelle delle serie nazionali, in modo da dare l'occasione ai piloti di casa di confrontarsi a livello internazionale.



Quest'anno il Rally Poland sarà il terzo round del campionato polacco, in programma il weekend del 28-30 giugno a Mikołajki.



Cliccate quiper maggiori informazioni.

