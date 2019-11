I pretendenti al titolo ERC: #1 Chris Ingram

Il FIA European Rally Championship 2019 si concluderà il weekend dell'8-10 novembre con Chris Ingram, Lukasz Habaj ed Alexey Lukyanuk in lotta per il titolo al Rally Hungary. Vediamo cosa hanno da dire i tre contendenti alla corona europea prima di correre a Nyíregyháza.

Si comincia con Ingram, portacolori della Toksport WRT.



Cosa significherebbe per te vincere il titolo?

“L'obiettivo di una vita, significa molto per me perché mi sveglio ogni giorno con questo sogno da raggiungere. Mi darebbe molta fiducia in me stesso e soddisfazione, per me è tutto".



Ti cambierebbe la vita?

“Per me personalmente sì, anche per la mia carriera. Mi renderebbe molto orgoglioso e sarebbe una occasione per aumentare il mio profilo in UK ed Europa, dandomi la possibilità di fare un ulteriore salto di qualità nel 2020".



Cosa pensi ti serva per vincere?

“Debbo essere veloce e consistente come al Barum Rally, credo sia sufficiente. Ho una macchina e un team forte, come gli altri. In termini di risultati, un successo di Alexey mi costringerebbe a salire sul podio. Se vince Lukasz, ho bisogno del secondo posto. Se vinco io, sono a posto".



Cosa temi di più dei tuoi avversari?

“Non ho paura di nessuno, corro contro me stesso per cercare di migliorare. Ho tanto rispetto per Alexey e Lukasz e i loro navigatori. Se debbo citarne uno, dico Alexey perché è già Campione e ha un passo che lo mette al sicuro".



Come ti preparerai?

"Faremo un test che sarà fondamentale, per il resto il solito. Psicologicamente sono eccitato, calmo e fiducioso, è quello che mi serve".



CHRIS INGRAM IN BREVE



Data di nascita: 07/07/94 (età 25)

Nazionalità: Britannica

Co-pilota: Ross Whittock (Gran Bretagna)

Team: Toksport WRT

Auto: ŠKODA Fabia R5 Evo



Posizione: 1°

Punti: 135

Miglior risultato 2019: 2° (Cipro)



Nell'ERC dal 2014, Ingram ha vinto il titolo 2017 in ERC3 Junior in un finale mozzafiato, approdando l'anno dopo in ERC1 Junior. Figlio del rallista Jon Ingram, Chris Ingram ha iniziato il 2019 con un solo obiettivo: riportare il titolo ERC in patria dopo Vic Elford nel 1967. In carriera si è portato a casa il Colin McRae Flat Out Trophy nel 2014 al Circuit of Ireland Rally.



CARRIERA

2018: 2 (1 vittoria), ERC Junior U28; 5, ERC; 6, Baltic Rally Trophy; 25, WRC2

2017: 1 (3 vittorie), ERC Junior U27; 1 (3 vittorie), ERC3

2016: 1 (1 vittoria), ERC3; 2 (1 vittoria), ERC Junior; 12, Classe 2WD nel DRM

2015: 4 (1 vittoria), ERC3; 5 (1 vittoria), ERC Junior

2014: 7, ERC Junior/ERC 2WD; 15, Volant Peugeot



ERC FORM GUIDE 2019:

Azores Rallye: 3 (1, ERC1 Junior)

Rally Islas Canarias: 2 (2, ERC1 Junior)

Rally Liepāja: 4 (3, ERC1 Junior)

PZM Rally Poland: DNF (problema meccanico)

Rally di Roma Capitale: 6 (2, ERC1 Junior)

Barum Czech Rally Zlín: 3 (2, ERC1 Junior)

Cyprus Rally: 2

