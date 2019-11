I pretendenti al titolo ERC: #2 Łukasz Habaj

Il FIA European Rally Championship 2019 si concluderà il weekend dell'8-10 novembre con Chris Ingram, Lukasz Habaj ed Alexey Lukyanuk in lotta per il titolo al Rally Hungary. Vediamo cosa hanno da dire i tre contendenti alla corona europea prima di correre a Nyíregyháza.

Ora è la volta del polacco della Sports Racing Technologies.



Cosa significherebbe per te vincere il titolo?

“Sono concentrato sull'ottenere le migliori prestazioni. Sarebbe una opportunità incredibile, per cui meglio non pensarci al momento".



Ti cambierebbe la vita?

“Sarebbe la ricompensa per anni di duro lavoro e grandi sacrifici miei e delle persone che ho accanto. Inoltre riporterei alla popolarità i rally nel mio paese".



Cosa pensi ti serva per vincere?

“Stare calmo e fare il massimo, cosa che per anni ho già avuto modo di compiere".



Cosa temi di più dei tuoi avversari?

“Non temo nessuno, credo che entrambi siano pericolori. Alexey perché è velocissimo, Chris perché è rapido, consistente e ha più punti. Sinceramente punto ad avere un buon passo e stare vicino a loro, così le mie possibilità aumentano. Sicuramente sarà un rally interessante".



Come ti preparerai?

“Abbiamo partecipato al Vsetin Rally come test e penso che ci abbia aiutato".



ŁUKASZ HABAJ IN BREVE



Data di nascita: 29/04/75 (età 44)

Nazionalità: Polacca

Co-pilota: Daniel Dymurski (Polonia)

Team: Sports Racing Technologies

Auto: ŠKODA Fabia R5



Posizione: Secondo

Punti: 116

Miglior risultato 2019: 1 (Azores Rallye)



CARRIERA

2018: 11, ERC; 7, Polonia; 12, Baltico

2017: 10, ERC

2016: 15, ERC; 12 (1 vittoria), ERC3; 7, Polonia

2015: 1 (3 vittorie), Polonia

2014: 3 (2 vittorie), Polonia



ERC 2019:

Azores Rallye: 1

Rally Islas Canarias: 3

Rally Liepāja: 5

PZM Rally Poland: 3

Rally di Roma Capitale: 16

Barum Czech Rally Zlín: DNF (danni alla cellula di sicurezza)

Cyprus Rally: 4

