I pretendenti al titolo ERC: #3 Alexey Lukyanuk

Il FIA European Rally Championship 2019 si concluderà il weekend dell'8-10 novembre con Chris Ingram, Lukasz Habaj ed Alexey Lukyanuk in lotta per il titolo al Rally Hungary. Vediamo cosa hanno da dire i tre contendenti alla corona europea prima di correre a Nyíregyháza.

Chiudiamo con il Campione in carica, portacolori della Saintéloc.



Cosa significherebbe per te vincere il titolo?

“Sarebbe ottimo per la stagione, i fan e gli sforzi fatti di sponsor e team. Sarebbe il secondo titolo per me".



Ti cambierebbe la vita?

“La prima volta sei più eccitato perché ti porti a casa qualcosa di nuovo. Di base a noi non cambierebbe nulla, il fatto è che non ho grande budget per il prossimo anno".



Cosa pensi ti serva per vincere?

“Molto semplice, fare più punti dei miei rivali. In termini di strategia non è così difficile, dobbiamo dare il massimo e poi vediamo".



Cosa temi di più dei tuoi avversari?

“Non temo nessuno".



Come ti preparerai?

“Come sempre, guardiamo ai dati e al posto dove siamo. Mi alleno con il fitness, come sempre e lavoreremo sul set-up della macchina per cercare qualcosa di extra in caso di condizioni imprevedibili, ma sono poi le solite cose che faccio".



ALEXEY LUKYANUK IN BREVE



Data di nascita: 12/12/80 (età 38)

Nazionalità: Russa

Co-pilota: Alexey Arnautov (Russia)

Team: Saintéloc Junior Team

Auto: Citroën C3 R5



Posizione: Terzo

Punti: 107

Miglior risultato 2019: 1 (Polonia)



CARRIERA

2018: 1 (3 vittorie), ERC; 5 Czech

2017: 4 (1 vittoria), ERC

2016: 2 (2 vittorie), ERC; 6 (1 vittoria), ERC2; 11 (1 vittoria), Russia

2015: 3 (2 vittorie), ERC; 6 (1 vittoria), ERC2

2014: 5 (1 vittoria), ERC Production Cup; 1 (4 vittorie), Russia; 1 (4 vittorie), Estonia



ERC 2019:

Azores Rallye: DNF (incidente)

Rally Islas Canarias: DNF (problema meccanico)

Rally Liepāja: 2

PZM Rally Poland: 1

Rally di Roma Capitale: 4

Barum Czech Rally Zlín: 15

Cyprus Rally: DNF (problema meccanico)

