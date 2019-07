Il 13 non porta bene a Crugnola

Andrea Crugnola ha vinto 13 PS su 16 al Rally di Roma Capitale, ma non è riuscito a vincere la sua prima gara nel FIA European Rally Championship.

Dopo essere stato protagonista dell'ERC3 Junior nel 2014, quando venne battuto da Stéphane Lefebvre, il varesino era al debutto nella serie con una R5, ma una foratura sabato lo ha spedito indietro quando era saldamente in testa.



“A volte i rally possono essere crudeli e sabato è toccato a me - ha detto Crugnola - Dopo la foratura ho spinto come un matto il più possibile, ci meritavamo il podio perché il passo era elevato. Spero di tornare a correre nell'ERC e vincere".

