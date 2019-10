Il Barum Czech Rally Zlín pronto a festeggiare il mezzo secolo di vita

Il Barum Czech Rally Zlín si appresta a festeggiare i 50 anni tornando a correre sulle storiche PS per il round del FIA European Rally Championship 2020.

L'appuntamento è per il 28-30 agosto con la gara ceca da 230km che avrà il supporto speciale della FIA per il grande anniversario.



“Volevamo offrire qualcosa di unico a tutti i concorrenti - ha detto Miloslav Regner, direttore di gara del Barum Czech Rally Zlín - Alla fine abbiamo scelto di tornare sulle vecchie e storiche PS. Ora bisognerà negoziare con i paesi e i proprietari delle strade dove ormai non si corre da anni. Credo che abbiamo spazio per agire in tal senso e creare una gara straordinaria".



Lo sponsor Continental Barum, che aprì la sua fabbrica di gomme ad Otrokovice nel 1971, sarà come sempre al fianco del rally e allestirà nella sua area il parco assistenza in quello che è un legame che dura dal 1983, da quando l'evento fu inserito nel calendario del FIA European Rally Championship.



“Il FIA European Rally Championship ha un lunghissimo ed importantissimo legame con il Barum Czech Rally Zlín - ha detto il coordinatore ERC, Jean-Baptiste Ley - E' una delle gare più importanti del calendario e non vediamo l'ora di goderci l'azione. Quest'anno torneremo a fine agosto e ha sempre attirato tantissimi concorrenti e team locali, per cui facciamo le congratulazioni agli organizzatori per questo importante traguardo".

