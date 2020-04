Il Rally Liepāja che avrebbe dovuto aprire la stagione 2020 del FIA European Rally Championship è stato posticipato in seguito alle restrizione imposte dal governo lettone per combattere la pandemia di Coronavirus.

L'evento era in programma il weekend del 29-31 maggio, ma dopo un consulto tra il promoter RA Events, quello dell'ERC Eurosport Events e la FIA si è deciso di non svolgerlo, cercando di comunicare quanto prima la data del recupero in base alle norme previste per non compromettere salute e sicurezza, che restano la priorità per tutti i coinvolti.



Verrà fatto ogni sforzo per mantenere un calendario di otto gare, con la famiglia dell'ERC che intanto si stringe attorno a tutti i colpiti da malattia e lutti dovuti al COVID-19. Molti lavoratori hanno perso la vita e il loro posto, le persone stanno affrontando un periodo molto duro ed è di vitale importanza restare a casa e al sicuro.



La stagione 2020 dell'ERC dovrebbe quindi prendere il via con il 77° Rally Poland del 26-28 giugno.

The post Il calendario del FIA ERC ulteriormente modificato per motivi di sicurezza appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.