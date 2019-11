Il Campione Rumeno Tempestini torna in azione nell’ERC

Simone Tempestini tornerà in azione nel FIA European Rally Championship in Ungheria dopo aver vinto il titolo rumeno.

Il ragazzo di Treviso si è infatti imposto al TESS Rally Bresov assieme a Sergiu Itu conquistando la quinta vittoria del 2019 con la Hyundai i20 R5 della Friulmotor.



Ora Tempestini, che ha 15 gare dell'ERC alle spalle (con un 5° posto al Rally di Roma Capitale del 2017 come miglior risultato), proverà a mettersi in luce anche in terra magiara.



Foto: Hyundai Motorsport

