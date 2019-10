Il co-pilota Hloušek approda al WRC

Jan Hloušek, navigatore di Filip Mareš in FIA ERC1 Junior Championship, sarà al fianco di Jan Kopecký al Rally GB.

Pavel Dresler ha infatti chiuso la sua esperienza con il ceco dopo anni di successi e quindi il Campione ERC 2013 ha chiamato Hloušek per l'evento britannico del FIA World Rally Championship.



“Sono felicissimo di aver con me Jan Hloušek al Rally GB - ha detto il pilota della ŠKODA Motorsport - Con Filip Mareš ha già fatto esperienza a livello internazionale portandolo a vincere l'ERC1 Junior Championship".



"Ringrazio Pavel per la sua professionalità in questi 8 anni assieme, è stato importante nelle vittorie di FIA European Rally Championship 2013, FIA Asian Pacific Rally Championship 2014 e World Rally Championship 2 nel 2018”.



Foto: ŠKODA Auto

