Il messaggio di Lukyanuk: “State a casa”

Alexey Lukyanuk, Campione del FIA European Rally Championship 2018, ha pubblicato un video in questo momento di chiusura per la pandemia di coronavirus.

Il russo è a casa sua a San Pietroburgo e si sta mantenendo in forma per la stagione 2020 dell'ERC, alla quale prenderà parte con la Citroën C3 R5 del Saintéloc Junior Team.



Cliccate quiper vedere il video.

