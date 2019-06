Il missile Lukyanuk al comando in Polonia

Il Campione in carica del FIA European Rally Championship, Alexey Lukyanuk, è al comando dopo le prime 5 PS del PZM 76th Rally Poland.

Il pilota della Saintéloc Racing si è detto calmo e rilassato, nonostante la sua Citroën C3 R5 abbia accusato un problema ad una sospensione nella "Mikołajki Arena" perdendo 5".



“E' molto divertente, incredibile ed emozionante, mi mancava da tempo questa sensazione", ha detto Lukyanuk dopo la PS2 "Paprotki".



A 21"6 da lui c'è Jari Huttunen (Hyundai Motorsport N), vincitore della PS1 "Mikołajki Arena" ieri sera.



Terzo Filip Mareš, leader dell'ERC1 Junior, a 6" dal finlandese, mentre dietro di lui è grande battaglia per il quarto posto con Miko Marczyk (ŠKODA Polska Motorsport) e Łukasz Habaj (Sports Racing Technologies) inseguiti da Hiroki Arai (Team STARD), il quale inizialmente era riuscito ad agganciare Marczyk e ora completa il podio dell'ERC1 Junior.



Il leader di questa Classe, Chris Ingram (Toksport WRT), ha avuto una mattinata complicata, con uscita di strada nella "Paprotki" e un cane incontrato nella "Stare Juchy" (stesso inconveniente occorso a Marczyk). L'inglese è settimo ad 1"1 dal giapponese.



Ottavo Aron Domżała (TGS Worldwide), seguito da Mattias Adielsson e Tomasz Kasperczyk (Tiger Energy Drink Rally Team).



Fuori Szymon Ruta (Printsport) nella "Olecko" per aver colpito un albero con la sua Volkswagen Polo GTI R5, mentre Daniel Chwist (Rallytechnology), nipote di Sobiesław Zasada, ha riportato danni nella stessa prova.



Juan Carlos Alonso conduce in ERC2, Dariusz Poloński (Rallytechnology) in Abarth Rally Cup e Sindre Furuseth (Saintéloc Junior Team) in ERC3 ed ERC3 Junior.

