Il più veloce dell’ERC è…

Alexey Lukyanuk ha perso il titolo di Campione del FIA European Rally Championship per mano di Chris Ingram nell'ultimo round in Ungheria, ma il russo resta comunque quello che ha vinto più PS nel 2019.

Il pilota della Saintéloc, che sulla Citroën C3 R5 era affiancato da Alexey Arnautov, si è portato a casa 39 PS, ben 26 in più di Andrea Crugnola, secondo in classifica.



Seguono Nasser Al-Attiyah ed Oliver Solberg con 10, poi Jan Kopecký a 6 e con 5 Łukasz Habaj e Pepe López.



In totale sono 21 i piloti che nel 2019 sono riusciti ad aggiudicarsi almeno una PS. Fra questi ci sono Ingram, Callum Devine (Motorsport Ireland) e Norbert Herczig (MOL Racing Team).

