Il podio carica Devine

Callum Devine ha centrato il podio nel FIA European Rally Championship nel suo debutto lo scorso novembre ed è pronto per la sfida in ERC1 Junior nel 2020.

Dopo l'ottima prova in Ungheria, il pilota irlandese sarà al via della serie con la Motorsport Ireland.



“L'Ungheria ci ha aperto gli occhi, eravamo in un livello elevato e con una macchina molto potente, ma abbiamo realizzato tempi competitivi in condizioni assurde . spiega il portacolori di Hyundai Customer Racing, che sulla i20 R5 verrà affiancato da Brian Hoy - Non mi faccio illusioni di quanto sarà dura quest'anno, ma pian piano arriveranno le soddisfazioni".

