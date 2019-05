Il Rally Hungary torna alle Canarie per un incontro di organizzazione

Tamás Őry, Promoter del Rally Hungary, e Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC, si sono incontrati al Rally Islas Canarias per discutere diverse novità riguardo alla new entry del FIA European Rally Championship calendar.

Lo scorso anno a Gran Canaria venne fuori l'idea di correre a Nyíregyháza nel 2019, con Őry e Ley che lo scorso weekend hanno parlato di dettagli sull'evento del 8-10 novembre.



“Un anno fa incontrati Tamás e i suoi colleghi, fin da subito ci siamo trovati benissimo - spiega Ley - Sono molto professionali e l'approccio è simile al nostro. Hanno organizzato un rally ottimo e sinceramente sono rimasto colpito per cui sono contentissimo che il Rally Hungary sia nell'ERC".



“Fortunatamente ci sono anche tanti piloti ungheresi, come Tibor Érdi Jr e Kristóf Klausz, che sono con noi da tempo, mentre Norbert Herczig si è unito all'ERC nel 2018. Mi aspetto un grande spettacolo a Nyíregyháza e non solo perché ci saranno loro, ma perché potremo introdurre un nuovo rally nella serie e tutti i piloti europei saranno contenti di potersela vedere con quelli del posto. Le strade saranno nuove e c'è già chi ha chiesto informazioni e video sulle PS per questo gran finale di stagione".



Őry ha aggiunto: "Un anno fa andammo alle Canarie e demmo il via a tutto parlando con Jean-Baptiste. Speravamo di poter collaborare velocemente e la nostra gara è stata apprezzata molto. Lo ha confermato anche ora, ci siamo visti per discutere di alcuni dettagli e piccole cose che possono rendere il progetto ancor più bello".



“Il comitato organizzativo si è già visto a febbraio, è un team professionale e vogliamo crescere. Le PS saranno per l'85% uguali allo scorso anno, ma apporteremo alcune modifiche. Sarà un grande piacere avere con noi i piloti di casa, daranno una bella mano nella promozione dell'evento. I piloti principali dell'Ungheria ci hanno già detto che verranno, sarà una grande sfida per il campionato locale".

The post Il Rally Hungary torna alle Canarie per un incontro di organizzazione appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.