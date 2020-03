Il Rally Islas Canarias sarà gara conclusiva dell’ERC

Il Rally Islas Canarias sarà gara conclusiva della stagione 2020 del FIA European Rally Championship il weekend del 3-5 dicembre.

Le restrizioni governative per via della pandemia di Coronavirus hanno reso impossibile il suo svolgimento il 7-9 maggio. La situazione è chiaramente molto difficile e in primis bisogna pensare a sicurezza e salute di tutte le persone coinvolte nell'ERC.



Eurosport Events, promoter della serie, ha riconosciuto comunque l'importanza di mantenere otto gare in calendario e dell'impegno che i paesi ospitanti mettono nella loro realizzazione.



Lavorando a stretto contatto con Club Deportivo Todo Sport, che si occupa della gara di Gran Canaria, alla federazione spagnola RFEDA e alla FIA, è stata trovata una data per recuperare più avanti il rally.



In precedenza il Rally Hungary doveva essere il round decisivo per il 2020, ma diverrà il penultimo, sempre il weekend del 6-8 novembre.



Jean-Baptiste Ley, Coordinatore ERC: "Chiaramente riprogrammare gli eventi è qualcosa che stavamo pensando da tempo, non stiamo improvvisando. Continuiamo a monitorare la situazione con tutti gli organizzatori e quelli del Rally Islas Canarias hanno reso possibile una data alternativa per mantenere un calendario di 8 gare. Ringraziamo tutti quelli coinvolti che ci stanno dando una mano, inclusi i promoter degli altri appuntamenti dell'ERC".



“Chiaramente posticipare l'inizio della stagione era il compromesso migliore che si potesse adottare, continueremo a lavorare in merito collaborando con piloti, team e partner per preparare le prossime gare. Siamo pronti ad affrontare un'altra stagione molto divertente e serrata".



Germán Morales, Presidente di Rally Islas Canarias Organising Committee, ha aggiunto: "E' inutile dire che la situazione ci ha spinto a cambiare i piani, ma in questo momento era necessario e abbiamo avuto pieno supporto e comprensione da parte di Eurosport Events, FIA e RFEDA. Avevamo la possibilità di trovare un'altra data evitando la cancellazione, quella scelta è entusiasmante perché ci dà modo di essere il round conclusivo del 2020, ospitando anche la cerimonia di premiazione dei Campioni. Dicembre ci riserverà molte cose belle oltre al nostro arcipelago e paesaggio".



L'ERC comincerà quindi dal Rally Liepāja del 29-31 maggio.



Calendario 2020 del FIA European Rally Championship aggiornato (soggetto a conferma FIA)

Round 1: Rally Liepāja (Lettonia, terra), 29-31 maggio

Round 2: 77th Rally Poland (terra), 26-28 giugno

Round 3: Rally di Roma Capitale (asfalto), 24-26 luglio

Round 4: Barum Czech Rally Zlín (asfalto), 28-30 agosto

Round 5: Azores Rallye (terra), 17-19 settembre**

Round 6: Cyprus Rally (terra), 16-18 ottobre

Round 7: Rally Hungary (asfalto), 6-8 novembre

Round 8: Rally Islas Canarias (asfalto), 3-5 dicembre**



**Soggetto a conferma FIA

