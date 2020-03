Il Rally Liepaja resta da solo

Il Rally Liepāja sarà l'unica gara presente in Lettonia quest'anno.

Le inusuali temperature elevatissime hanno causato la cancellazione degli eventi invernali Rally Alūksne e Rally Sarma, che dovevano precedere il Rally Liepāja della Kurzeme, rispettivamente in Estonia e Lituania.



Il round di Liepāja e Talsi si terrà il weekend del 29-31 maggio come terzo del FIA European Rally Championship, valido anche per FIA Baltic Rally Trophy, Latvian Rallysprint Cup e Youngtimer Rally Liepāja.

