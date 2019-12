Il Rally Poland conferma Mikołajki come base dell’ERC

Il FIA European Rally Championship andrà ancora a Mikołajki per il Rally Poland del 2020.

L'evento in programma il 26-28 giugno sarà il 77° dalla sua prima volta e il 51° polacco dell'ERC.



"Come dal 2005, la pittoresca città di Mikołajki ospiterà il 77th Rally Poland sul lago Masurian per un altro spettacolare round sulle PS sterrate".

