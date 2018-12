Il riassunto della stagione #5: Lukyanuk si avvicina al titolo con la vittoria a Roma

Alexey Lukyanuk tiene aperta la lotta per il titolo del FIA European Rally Championship sconfiggendo Giandomenico Basso al Rally di Roma Capitale e conquistando il terzo successo del 2018.

Il veneto ha tentato per tutta la giornata di raggiungere il rivale della Russian Performance Motorsport, che però lo ha preceduto per



Grzegorz Grzyb chiude sul podio dopo una grandissima lotta con Paolo Andreucci, che però è andato a sbattere ritirandosi nella PS13.



Quarto si classifica Fabian Kreim, vincitore dell'ERC Junior Under 28 per la prima volta al termine di una gara che nel finale lo ha visto correre con prudenza per non buttare via un ottimo piazzamento a punti.



Bruno Magalhães completa la Top5 al volante della sua ŠKODA Fabia R5 con la quale ha migliorato nel corso della giornata, dato che ieri non era andato altrettanto bene. Il portoghese non ha potuto recuperare più di tanto viste le PS cancellate oggi.



Dietro di lui si classifica Chris Ingram, secondo in ERC Junior U28 e vincitore della PS13. L'inglese ha anche rimontato e superato la ŠKODA di Juuso Nordgren salendo sesto.



Fredrik Åhlin completa il podio dell'ERC Junior U28 con l'ottava posizione assoluta, anch'esso attardato da una foratura sabato che lo ha mandato in fondo alla classifica.



Orhan Avcioğlu aveva la possibilità di terminare nono avendo 1"3 di margine su Marco Pollara, ma alla prima curva della superspeciale di Ostia il turco ha avuto un guaio al freno a mano finendo dritto contro le barriere perdendo 7", il che ha consentito al siciliano di soffiargli la posizione.



In FIA RGT la vittoria è andata a Raphaël Astier, che ha battuto le Abarth 124 di Andrea Modanesi ed Andrea Nucita. Il francese ottiene il successo nonostante un problema al differenziale accusato domenica pomeriggio, mentre Modanesi e Nucita si erano ritirati sabato.



I vincitori

FIA ERC1: Alexey Lukyanuk (RUS)/Alexey Arnautov (RUS)

FIA ERC2: Tibor Érdi Jr (HUN)/György Papp (HUN) Mitsubishi Lancer Evolution X

FIA ERC3: Mārtiņš Sesks (LVA)/Renārs Francis (LVA) Opel ADAM R2

FIA ERC Junior Under 28: Fabian Kreim (DEU)/Frank Christian (DEU) ŠKODA Fabia R5

FIA ERC Junior Under 27: Mārtiņš Sesks (LVA)/Renārs Francis (LVA) Opel ADAM R2

ERC Ladies’ Trophy: Catie Munnings (GBR) PEUGEOT 208 R2

The post Il riassunto della stagione #5: Lukyanuk si avvicina al titolo con la vittoria a Roma appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.